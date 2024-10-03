午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３８２、値下がり銘柄数は２３１、変わらずは３２銘柄だった。業種別では３３業種中３０業種が上昇。値上がり上位に保険、海運、陸運、医薬品、サービスなど。値下がりで目立つのは銀行、空運など。 出所：MINKABU PRESS