©Mitsuaki Iwago キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、動物写真家・岩合光昭氏の作品による「キヤノン/WWF岩合光昭カレンダー2025 Kawaii～オーストラリアの動物たち～」を制作。公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）が運営する通販サイト「PANDA SHOP」で10月1日（火）に発売した。価格は2,310円。 オーストラリアの動物たちの姿が収められている2025年