10月2日午後、釜山（プサン）海雲台（ヘウンデ）映画の殿堂で「第29回釜山国際映画祭」開幕式のレッドカーペットイベントが行われ、少女時代のユリ、元4Minuteのクォン・ソヒョン、クァク・ソニョン、イェ・ジウォンが出席した。・コ・スから少女時代 ユリまで、新ドラマ「仮釈放審査官イ・ハンシン」に出演決定！豪華キャスト4人を発表・【PHOTO】イ・ヨンエ＆元AFTERSCHOOL ユイ＆元Secret ヒョソンら、映画「母とわたしの３日間