日本サッカー協会は10月３日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選に臨む日本代表のメンバーを発表した。９月にスタートした同予選で、森保ジャパンは初戦で中国に７−０、バーレーンに５−０とゴールラッシュで連勝。迎えた10月シリーズでは、現地10日に敵地でサウジアラビアと、15日にホームでオーストラリアと対戦する。【画像】サウジアラビア・オーストラリアと対戦！W杯アジア最終予選で難敵との連戦に挑む日本代表招