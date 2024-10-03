■NCTドヨンのDolce&Gabbanaを着たワイルドなグラビアに大反響 【写真】豹柄のベッドに横たわるNCTドヨン（4、5枚目） NCTのDOYOUNG（ドヨン）が表紙を飾る韓国のファッション雑誌『W KOREA』2024年10月号の表紙＆グラビア写真がInstagramに公開され、セクシーさ全開の姿にファンの大きな反響が集まっている。 今回の撮影は、ドヨンがグローバルアンバサダーを務めるDolce&Gabbana（ドルチェ＆ガッバ