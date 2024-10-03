日本協会は3日、今月の26年W杯北中米大会アジア最終予選2試合（サウジアラビア、オーストラリア）に臨む日本代表メンバーを発表し、新戦力としてベルギー1部シントトロイデンのパリ五輪代表MF藤田譲瑠チマ（22）が初招集された22年7月のE―1選手権以来、約2年ぶりのA代表入りを果たした。ナイジェリア人の父と日本人の母を持つ藤田は、下部組織でプレーした東京V（当時J2）でプロデビュー。その後、徳島（当時J1）、横浜を経て