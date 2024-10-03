フジテレビ新人の上垣皓太朗アナウンサーが3日、東京・台場の同局本社で行われた新ドラマ『オクラ〜迷宮入り事件捜査〜』(8日スタート、毎週火曜21:00〜)の制作発表で司会を担当した。上垣皓太朗アナ(左)と青木さやか○オクラ色のネクタイで司会進行ドラマの制作発表の司会者としては異例の、ステージ上から登場した上垣アナ。「今作は、人情深い昭和刑事とクールな令和刑事のバディが、お蔵入り状態の未解決事件に挑むヒューマン