舞台合評首都圏で９月に上演された好舞台を演劇担当記者が語り合った。◇祐成秀樹劇団チョコレートケーキの座付き劇作家、古川健が青年劇場に書き下ろした「失敗の研究―ノモンハン１９３９」が出色だった。１９７０年の出版社を舞台に、長期連載を目指す新人編集者の沢田（岡本有紀）が（日本軍とソ連軍が衝突した）ノモンハン事件の関係者に取材を重ねるうちに、多くの命を犠牲にした大義なき事件の実体が浮かび上がる。