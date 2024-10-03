[アブダビ ３日 ロイター] - ９月のサウジアラビア非石油部門購買担当者景気指数 （ＰＭＩ、季節調整済み）は５６．３と８月の５４．８から上昇し、５月以来４カ月ぶりの高水準となった。強い需要で新規受注の伸びが加速した。ＰＭＩは５０が景況改善・悪化の分岐点となる。新規受注を示すサブ指数は５９．３と、８月の５６．８から上昇した。７月には１年１０カ月ぶりの低水準を記録していた。需要の回復とプロジェクト承認の