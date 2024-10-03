ゆうちゃみこと、古川優奈（23）が、2日夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。親密な関係が伝えられるFUJIWARA藤本敏史（53）から「彼女呼び」されたことを明かした。かまいたちの濱家隆一（40）山内健司（43）が進行して“余談”をトークする同番組。この日は、藤本、相方の原西孝幸（53）、ガダルカナル・タカ（67）とともに、ゲスト出演。冒頭、いきなり、濱家から「ゆうちゃみと、フジモンさん仲がいいって」と