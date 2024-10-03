きれいめカジュアルがお得意なブランド「IÉNA（イエナ）」より、すぐに売り切れてしまう人気アイテムをピックアップ。素材の良さが際立った、トレンドをおさえながらも着回し力抜群なベーシックアイテムがそろいました。 カーディガンのような「レザージャケット」 \81,400（IÉNA） シープクルーネックブルゾン 今シーズンは、どのブランドからもレザージャケッ