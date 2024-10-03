韓国の９人組ボーイズグループ「ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ（ゼロベースワン）」がこのほど、マンダムのスキンケアブランド「ビフェスタ」の新キャンペーンアンバサダーに就任した。昨年、ボーイズグループデビュープロジェクト「ＢＯＹＳＰＬＡＮＥＴ」から誕生した「ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ」。グループ名には「０から１へと向かう自由な旅路と輝く始まり」という由来があり、同７月の韓国デビューからミニアルバムが２作連続