バーガーキングの人気メニュー「にんにく・ガーリックバーガー」を超大型化した「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」が期間・数量限定で登場。たっぷりの特製ガーリックソースに直火焼きビーフ4枚とチーズ4枚を使った、ボリューム満点なメニューです！ バーガーキング「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」  価格：単品 1,990円（税込）、セット 2,290円（税込）発売日：2024年10月4日（金）〜特典