ABCテレビ「朝だ！生です旅サラダ」（土曜前8・00）に出演中の大仁田美咲アナウンサー（23）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。人気アナウンサーとの2ショット写真を披露した。大仁田アナは「初代プレゼントソムリエ・ヒロドさんと」と、元ABCでフリーアナウンサーのヒロド歩美との2ショット写真を公開。「マグロがかかるまでの間、ロケの神髄を教えていただきました」と伝えた。そして「マグロは約15分の格闘の末に