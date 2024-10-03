元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（55）が3日、自身のSNSを更新。立憲民主党の野田佳彦代表が同日、国民民主党の玉木雄一郎代表と国会内で会談し、27日投開票の衆院選で自民、公明両党の過半数割れを目指す方針で一致したことに言及した。野田氏と玉木氏は、自民党派閥裏金事件の幕引きを許さないとの認識を共有。石破茂首相の姿勢をただすため、臨時国会で予算委員会開催を与党に引き続き要求することも確認した。ただ、野田氏