京都府警の白井利明本部長（56）が部下に「殺すぞ」と発言したとされる問題で、国家公安委員会警察庁は3日、白井本部長を更迭する人事を決めるとともに、長官訓戒の処分をした。発言がパワーハラスメントにあたると認定した。14日付で長官官房付に異動させ、後任に吉越清人・警察庁会計課長（53）を充てる。京都府議会に出席する、京都府警の白井利明本部長（右）=2024年10月3日午後1時10分、京都市上京区、新井義顕撮影警察