都ホテル 京都⼋条は、京都の老舗「山田製油」とコラボして「白秋麗菜ランチコース〜“胡麻”かしなしのうまいもん〜」を11月30日まで提供する。メニューは、冷菜盛合せ、蟹肉となめこのフカヒレスープ、帆立貝柱と京ゆばのごまソースがけ、牛フィレ肉と生麩の黒ごま味噌炒め 蒸しパン添え、飲茶二種盛合せ、中華粥 ごま油添え、デザート二種盛合せ。場所は中国料理「四川」。料金は4,800円。税・サービス料を含む。