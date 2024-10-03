コーラルグループは、中部国際空港第1ターミナルにラウンジ「The Coral Finest Business Class Lounge Nagoya」を2025年4月1日に開設する。広さは約271平方メートルで、2026年1月に約816平方メートルに拡張を予定している。場所は国際線制限エリア。コーラルグループは、2008 年に設立した、タイ・プーケットに本社を置く空港ラウンジ運営会社。タイ国内ではプーケットやチェンマイ、バンコク/ドンムアンなど7空港で計16か所のラウ