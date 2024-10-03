これまで朝日新聞紙面で取り上げた200を超える全国の建物から、一際魅力的で個性豊かな68スポットを厳選して収録した書籍『建モノがたり』が2024年9月に辰巳出版より発売された。 【写真】壁厚さ600ミリ池の中の「本の森」とは？ 全国各地のユニークで魅力的な建築物を紹介する『建モノがたり』は、朝日新聞の火曜夕刊にて2020年3月からスタートし、すでに200回を超えて続いている人気連載。 本書はそんな