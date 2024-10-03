書籍『Pen BOOKS 蔦屋重三郎とその時代。』が10月2日にCCCメディアハウスより発売される。 【写真】2025年大河ドラマの主人公「蔦重」を知る1冊！本書を試し読み 書店・出版を生業に粋な町人文化を発信し、ヒット作で江戸の街を熱狂させた、2025年大河ドラマの主人公「蔦重」こと蔦屋重三郎。その顔は時に堅実な経営者であり、時に人気文化人を繋いで斬新な企画を立ち上げる編集者。時には新たな才能を育て、世に打ち出す