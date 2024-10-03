人気料理人・笠原将弘の料理店「賛否両論」の20周年開店を祝した記念となるレシピ本『賛否両論味の世界』が10月2日に刊行された。 【写真】美しい！「賛否両論」お造りや焼き物料理を見る テレビやYouTubeでも大人気の料理人である「賛否両論」店主の笠原将弘。「賛否両論」の開店20周年を記念し、春夏秋冬の店のレシピを大公開した、208ページにも及ぶ豪華料理本が誕生。 内容は八寸（先付け、小鉢）、揚げ物、