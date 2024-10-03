女子プロゴルフ元賞金女王の古閑美保さんのおいの望月大和（１５）が、９月２９日に都内で行われたボクシングの全国大会「ジュニアチャンピオンズリーグ」の１５歳以下５０キロ級で初優勝を飾った。熊本市立二岡中３年の望月は、小学３年から本格的にボクシングを始めた。古閑さんの父・宏二郎さんの熱血指導を受けながら、日本一まで上り詰めた。古閑さんは自身のインスタグラムで「大和くんが日本一に！大和くんは努力の天