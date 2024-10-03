２００１年のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ちゅらさん」。現在アンコール放送中で、２日の第１２８話で登場した女優にネットが沸いた。恵里（国仲涼子）が勤める病院のナースステーションに２人の新人がやってきた。そのひとりが村山麻衣子（菊地百合子）。恵里が教育係を務めることになった。村山は緊張した面持ちで「村山麻衣子です。よろしくお願いします」とあいさつした。黒髪をひとつにまとめ、細眉メイクの女優・菊地百