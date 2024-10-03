Ｊ１浦和のマチェイ・スコルジャ監督（５２）が３日、ホーム・Ｃ大阪戦（５日、埼玉）に向けてオンラインで会見した。ＤＦマリウス・ホイブラーテンが前節・神戸戦で相手選手のシュートを防ごうとして顔面を蹴られ、出血を伴って倒れ込んで負傷交代。右眼窩（がんか）壁骨折、鼻骨骨折と診断されて手術を行い、全治は約４週間の離脱となった。相手選手の左足が高く上がって顔面に直撃する危険なプレーだった中、主審の判定は