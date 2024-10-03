【WWE】RAW（9月30日・日本時間10月1日／インディアナ・エバンズビル）【映像】175キロが場外へ…衝撃ダイブトップロープから場外へ飛んでくるハズがない“203センチ175キロ”の超巨漢レスラーが地獄のダイブを決行。対戦相手はもちろん、多数のセキュリティやレフェリーなど大勢が巻き添えになる地獄絵図に会場は騒然となった。WWE「RAW」でブロンソン・リードとブラウン・ストローマンの巨漢モンスター二人による「ラスト・