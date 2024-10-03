(見出しの半角を修正します)Michael S. Derby［ニューヨーク２日ロイター］ - 米ニューヨーク連銀は２日、管轄するニューヨークやニュージャージー、コネティカットの北東部３州に国内で最も深刻な洪水リスクがあり、１０軒に１軒の割合で被災する恐れがあるとの報告書を発表した。沿岸部はもとより、内陸部では大雨や突発的な洪水、河川氾濫が要因という。洪水が以前から多いのは南東部で、最近ではノースカロライナ州でハリ