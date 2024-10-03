【モデルプレス＝2024/10/03】2019年3月に解散した音楽ユニット・Kalafina（カラフィナ）が、2025年1月15日に『Kalafina Anniversary LIVE 2025』を開催することを、2024年10月3日に発表。同日に、元プロデューサーの梶浦由記氏が公式X（旧Twitter）を更新し、経緯を説明した。【写真】Kalafinaメンバー＆梶浦由記氏がライブ共演 笑顔で集合ショット◆Kalafina（カラフィナ）が復活へFJS talk&live、ついに千秋楽を迎えてしま