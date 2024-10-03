10月2日午後、釜山（プサン）海雲台（ヘウンデ）映画の殿堂で「第29回釜山国際映画祭」開幕式のレッドカーペットイベントが行われ、コンミョン、キム・ミンハ、チョン・ジョンジュ、オ・ウリ、キム・ヘヨン監督が出席した。彼らが出演するTVINGオリジナルシリーズ「私が死ぬ一週間前」は、人生への意欲がなく引きこもりのように暮らしていた24歳のヒワン（キム・ミンハ）の前に、子ども時代の友達で初恋のラム（コンミョン）が死神