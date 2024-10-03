石破首相は3日午前、首相官邸でアメリカのエマニュエル駐日大使と約20分にわたり面会し、大使から首相就任の祝意が示された。面会後記者団の取材に応じたエマニュエル大使は「大使としては非常に早い時期にお会いできて大変光栄だ」と述べた上で、「日米同盟の強化や、日米同盟の輝かしい歴史をさらに前に進める前向きな会話をした」と述べた。また、「日米韓のこれまでの3年間の様々な取り組みを土台にし、日米フィリピンのパート