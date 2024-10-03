お笑いタレント・はなわ（48）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。初孫と対面した喜びを明かした。清水アキラの三男・清水良太郎が救急搬送「フェスで大事故」動画を投稿はなわは初孫を抱いた写真を投稿し、「仕事終わり新幹線で下関へ。初孫ちゃんに会いに行って来ました！」と報告した。続けて「ついに抱っこできた!ヤバい!めちゃくちゃ可愛かった。ほんと天使!経験したことのない、なんとも言えない喜びでした」と