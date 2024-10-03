元雨上がり決死隊の宮迫博之（54）が3日、Xを更新。前日2日に、5年ぶりの地上波復帰となる冠番組「Beauty Man〜宮迫博之イケおじ宣言〜」が、テレビ埼玉（テレ玉）で7日深夜1時30分から放送がスタートすることが判明し、報じられて以後、初の投稿となったが、同番組に関する言及はなかった。宮迫は【配信お休みのお知らせ】と題して投稿。「本日、メインchの動画公開をお休みとさせていただきます。最近お休みが多く申し訳ござい