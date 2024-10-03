2025年1月3日（金）～5日（日）東急シアターオーブにて開催される、『PGF生命 presents ニューイヤー・ミュージカル・コンサート 2025』のキャスト第2弾が発表された。 舞台写真：過去公演より（撮影：下坂敦俊） ミュージカルの楽曲と共に新年の幕開けを祝うコンサートとして2016年より毎年開催している『ニューイヤー・ミュージカル・コンサ&#1254