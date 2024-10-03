今年6月、走行中の新幹線の中で、女性のスカート内をスマートフォンで撮影した疑いで、倉敷市の地方公務員の男が逮捕されました。 性的姿態等撮影容疑で逮捕されたのは、倉敷市に住む岡山市水道局の主任の男（34）です。警察によりますと男は、6月17日午後6時40分ごろ、大阪市内を走行中の新幹線の車内で、女性のスカート内をスマートフォンのカメラで撮影した疑いが持たれています。 男は、今年7月に岡