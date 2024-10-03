俳優の松平健（70）が、放送中のNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜金前8・0、土曜は1週間振り返り）で、橋本環奈演じるヒロイン・米田結の祖父・永吉を演じている。朝ドラ初主演に加え「こんなコミカルな役回りは初めて」と周囲に語っていた松平。大御所と呼ばれる年齢になりながらも役者として初めての体験を満喫している。「暴れん坊将軍」を筆頭に時代劇スターとして人気を確立してきたが、実は「若い頃よくお昼の再放送