兵庫県庁＝神戸市中央区兵庫県知事だった斎藤元彦氏（46）の失職に伴う知事選（31日告示、11月17日投開票）で、県議会最大会派の自民党は3日、独自候補擁立を断念することを総会で決めた。自主投票とする。斎藤氏や同県尼崎市の元市長稲村和美氏（51）、日本維新の会の清水貴之参院議員（50）らが争う選挙戦の構図が大枠で固まることになる。自民の北野実幹事長は総会後「適任者の人選へ努力したが、自民党県議団として出馬要