今年の京都新聞杯を制し、菊花賞に出走予定だったジューンテイク(牡3、栗東・武英智厩舎)に左前浅屈腱炎が判明した。今後は9か月以上の休養を要す見込み。JRAが3日、ホームページで発表した。 ジューンテイクは父キズナ、母アドマイヤサブリナ、母の父シンボリクリスエスという血統。「ジューン」の冠名で知られる吉川潤氏の所有馬で、きょうだいに今年の東京JS覇者ジューンベロシティや