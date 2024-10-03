英南部のウィルトシャー警察が情報公開請求を受け、過去１０年間のＵＦＯ、宇宙人がらみの?事件?の全報告書を公表した。英紙デーリー・スターが先日、報じた。最初の事件は２０１６年９月１１日に発生した。スウィンドンにあるＸ氏の家に宇宙人が入ってきたという通報があった。報告書によると、Ｘ氏が窓からＵＦＯを見た後、宇宙人が家に入ってきて居間で会話したという。何が起こったのか、またなぜ宇宙人が侵入したのかにつ