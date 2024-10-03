兵庫競馬に所属する佐々木世麗騎手（２１）＝園田・中塚猛厩舎＝は９月３０日の調教中に落馬し負傷、２、３日に騎乗を予定していた６鞍をすべてキャンセルした。診断の結果、右足じん帯損傷で全治は未定という。「残念ですが、一日も早い復帰を目指します」と世麗。今後は調教に騎乗するなど状態を確かめながら１か月以内の復帰を目指す。