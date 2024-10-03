内田有紀と宮脇花綸 内田有紀と、パリ五輪のフェンシング・女子フルーレ団体で銅メダルを獲得した宮脇花綸選手が３日、都内で行われた『ヤクルト本社「豆乳の力」商品説明会＆CM発表会』に出席した。【動画】フェンシング経験者の内田有紀。宮脇花綸からの“告白”を受けて笑顔。ほっこりフォトセッションも内田有紀は、10月７日から発売される、植物素材利用食品の新ブランド「豆乳の力」の新CMに出演する。“フェ