2日午後、ソウル清潭洞（チョンダムドン）の店舗で「BURBERRY」のイベントが行われ、SEVENTEENのウォヌ、ソン・ソック、コ・ギョンピョ、ノ・サンヒョンらが出席した。・【PHOTO】SEVENTEEN ウォヌ＆キム・ヨンデ＆パク・ソンフン、ブランド「BURBERRY」のイベントに出席・キム・スヒョン＆チ・チャンウクら、超豪華キャストが勢ぞろい！Disney+が2025年の韓国ドラマラインナップ映像を解禁