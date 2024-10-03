女優の榮倉奈々（36）が3日、都内で行われた、フランスの高級ジュエリーブランド「ブシュロン」のポップアップイベント「QUATRE is 20」のオープン記念フォトコールに登場した。この記事の写真を見るアイコンジュエリー「QUATRE（キャトル）」の誕生20周年を記念し、世界4都市（パリ、ソウル、上海、東京）を巡るポップアップイベント。実際に試着できる“タッチ＆トライ”コーナーや、ゲームやフォトブース、コラボレーションスイ