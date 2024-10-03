３日に実施された１０年債入札（第３７６回、クーポン０．９％）は、最低落札価格が１００円２４銭（利回り０．８７３％）、平均落札価格が１００円２６銭（同０．８７１％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は２銭で、前回（９月３日）の９銭から縮小。応札倍率は３．５３倍となり、前回の３．１７倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS