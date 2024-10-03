イートアンドホールディングスは反発。一時５％高の２１５４円まで上昇した。午後１時ごろ、２５年２月期連結業績予想について純利益を１２億６５００万円から１４億円（前期１億６００万円の赤字）へ上方修正すると発表した。昨年発生した工場での出火に関する受け取り保険金の一部が確定し、特別利益として計上するため。売上高、営業利益予想に変更はない。この発表を受けて買われた。 出所：MINKABU PRESS