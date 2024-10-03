10月2日午後、釜山（プサン）海雲台（ヘウンデ）映画の殿堂で「第29回釜山国際映画祭」開幕式のレッドカーペットイベントが行われ、コン・スンヨン、パク・ジイルが出席した。・「ハンサムガイズ」コン・スンヨン“役作りのため8kg増量…丸くて可愛らしい感じにしたかった”・チャン・ドンユン＆コン・スンヨンら、ラジオ番組「イ・ソクフンのブランチカフェ」スペシャルDJに抜擢！