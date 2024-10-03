■阿部亮平＆高島礼子＆大島優子が自分の顔を「びよ～ん」と伸ばした3ショットも公開 【動画＆写真】阿部亮平・高島礼子・大島優子『GO HOME～警視庁身元不明人相談室～』メイキング 9月28日に最終回を迎えた日本テレビ土ドラ9『GO HOME～警視庁身元不明人相談室～』公式X（旧Twitter）で、阿部亮平（Snow Man）の顔を掴む高島礼子、それを見つめる大島優子のメイキング動画を公開。3人ショットも