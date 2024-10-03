日本を訪れる外国人からの、宿泊や買い物に関するトラブルの相談が増えている。国民生活センターに寄せられた２０２３年度の電話相談件数は２年連続増の２２７件で、新型コロナウイルス流行前の約８割まで戻った。２４年度も円安などの影響で訪日客は増えており、同センターは「日本文化に関心のある訪日客が庶民的な店も訪れるようになった。店側は外国人が来ても慌てないように心構えをしてほしい」としている。同センターに