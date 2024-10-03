岡山市で西田真愛（まお）ちゃん（死亡当時6歳）が繰り返し虐待を受けて2022年に死亡した事件で、逮捕監禁致死と強要の罪に問われ、一審・岡山地裁で懲役10年の実刑判決を受けた母親の西田彩被告（36）が9月26日付で控訴を取り下げた。検察側は控訴しておらず、地裁判決が確定した。弁護側は公判で、元交際相手の船橋誠二受刑者（41）=逮捕監禁致死などの罪で懲役14年が確定=の虐待行為を容易にさせた幇助（ほうじょ）にとどま