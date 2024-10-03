【モデルプレス＝2024/10/03】モデルで女優の久間田琳加が2日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露し、反響を呼んでいる。【写真】久間田琳加、大胆肌見せで美背中＆美脚披露◆久間田琳加、美脚披露「来年分のあの撮影」と、とある撮影で沖縄を訪れたことを明かした久間田。キャミソールと水色のシャツ、デニムのショートパンツに身を包み、ヤシの木の下で美しい背中やスラリと伸びた脚を大胆に披露した。また、海と空を