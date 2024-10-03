【モデルプレス＝2024/10/03】FANTASTICSの公式X（旧Twitter）が2日に更新され、八木勇征の入浴ショットがアップされた。ファンからは多くの声が寄せられている。【写真】八木勇征、惚れ惚れする肉体美披露◆FANTASTICS八木勇征、入浴ショット公開この日の投稿では、「静岡第一テレビ『まるごと』『男前温泉』が4年ぶりに復活！！」と7日から始まる番組の告知とともに、八木の入浴ショットがアップされた。露天風呂に浸かる八木は