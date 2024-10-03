ロッテリアに、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」とコラボレーションした「いっしょにまくまく リラックマキッズセット」が登場。「リラックマ」たちが“幸せそうにバーガーを食べる姿“など、限定描き下ろしデザインのおもちゃが付いたメニューです☆ ロッテリア「いっしょにまくまく リラックマキッズセット」 販売期間：2024年10月11日（金）〜 ※なくなり次第終了販売時間：10:30〜販売店舗：全国